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7/24 Dinle 13,5

13,5 Şarkı Sözleri

Ebru Gündeş 13,5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Gündeş 13,5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 13,5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

13,5

  • Unutamam

  • Hovarda

  • Sen Yoluna Ben Yoluma

  • Söz Vermiştin Bana

  • Kahpe Kader

  • İkimizin Yerine

  • Seni İstiyorum

  • Sonuna Kadar

  • Unut

  • Yaparım Bilirsin

  • Unutamam ( Remix )

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