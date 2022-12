Ebru Gündeş

Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman Seni seven beni hatırla o an Ölmeyen aşklardır hatırda kalan Seni sevdiğimi unutma sakın *** Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman Seni seven beni hatırla o an Ölmeyen aşklardır hatırda kalan Seni sevdiğimi unutma sakın *** Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun *** Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın *** Sensiz ömrüm geçse hep avunmakla Mutluyum aşkına bel bağlamakla Tertemiz hislerle sonsuz bir aşkla Seni sevdiğimi unutma sakın *** Sensiz ömrüm geçse hep avunmakla Mutluyum aşkına bel bağlamakla Tertemiz hislerle sonsuz bir aşkla Seni sevdiğimi unutma sakın *** Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun *** Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın *** Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman Seni seven beni hatırla o an Ölmeyen aşklardır hatırda kalan Seni sevdiğimi unutma sakın Unutma sakın, unutma sakın