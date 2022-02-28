Ebru Gündeş

Gezme Ceylan Şarkı Sözleri
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Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman
Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman
İçerim yanıyor aney gözlerim ağlar
İçerim yanıyor aney gözlerim ağlar
***
Benim büyük derdim cihanı yakar aman aman
Benim büyük derdim cihanı yakar aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan, babandan canım ayrı koyarlar
***
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman
Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman
Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman
***
Yavrunun derdine bulmadım derman aman aman
Yavrunun derdine bulmadım derman aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan, babandan canım ayrı koyarlar
**
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan, babandan, yârdan ayrı koyarlar
***
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan, babandan, yârdan ayrı koyarlar