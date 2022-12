Ebru Gündeş

Kalbime sen anlat ayrılığı, ben yapamam O seni başka biliyor ölsem de anlatamam *** Bitti desem, gitti desem Kim inanır Allah'ını seversen Deli olma yapma lütfen Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen *** Ben seni varlığınla, ben seni yokluğunla Ben seni her durumda sevmişim Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de *** Ben senin kollarını vatan bilmişim *** Aklında ne varsa koy bir yere, dön geri Biz senle başka bir şeydik bir tanem hani *** Bitti desem, gitti desem Kim inanır Allah'ını seversen Deli olma yapma lütfen Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen *** Ben seni varlığınla, ben seni yokluğunla Ben seni her durumda sevmişim Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de Ben senin kollarını vatan bilmişim

Git istersen bana ne, Bunlar artık bahane Senle her şey şahane olabilirdi Bir sorsana kalbine *** Sevgi çok bol dese de Aynısından bir tane bulabildin mi? Bu yalan aşk oyununda Doktorların yorumuyla *** Ben gözyaşı sorunuma son verdim Ağlamayacağım, ağlamayacağım Beklediğin bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de *** Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Ağlamayacağım, ağlamayacağım İstediğin bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de *** Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Doğrusu bu belki de Yaşa kendi kendine Mutluyduk ya daha ne olabilirdi *** Bir sorsana kalbine Sevgi çok bol dese de Aynısından bir tane bulabildin mi? Bu yalan aşk oyununda *** Doktorların yorumuyla Ben gözyaşı sorunuma son verdim Ağlamayacağım, ağlamayacağım Beklediğin bu bunu yapmayacağım *** Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Ağlamayacağım, ağlamayacağım İstediğin bu bunu yapmayacağım *** Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Hiç kimse için bir daha Ağlamayacağım

Kader oyununa nedense alışamadım Dileğin beni uçuruma sürüklemek Sen o kalbe yeterince yakışmadın Acıdan nefes alınca taşar yürek *** Gecemiz aynı ızdırap Günümüz aynı Değişen kaderin arzusu Dünümüz aynı Kaçamak kaçamak aynı zevk İşimiz çok zor Neden her şeyi küçümsemek Herkes imparator *** Benimde süre sorunum var Gençliğim gidiyor acelem var Uzakta neler arıyorsun Hayat bitiyor zaman dar *** Kader oyununa nedense alışamadım Dileğin beni uçuruma sürüklemek Sen o kalbe yeterince yakışmadın Acıdan nefes alınca taşar yürek *** Bugün aşkımın sonuncu cumartesi O kadar yakın hayata gülümsemek Geceden beri unuttum kimin nesi Yeni bir güne sabırla bakar yürek

Yazık şu geçen zamana yazık Yalan mıydı biz mi aldandık? Yazık gençliğimize yazık Nasıl böyle erken yıprandık? Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık.. *** Ne olursun yalan de! Bu bir rüya sadece. *** Ne olursun konuşma! Sana ihtiyacım var dinle; *** İkimize de yazık Gençliğimize yazık Bu kadar yalan mı yaşandı her şey (söyle)? Böyle mi sona erecekti? Böyle mi parça parça olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık..