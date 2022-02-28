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7/24 Dinle Beyaz

Beyaz Şarkı Sözleri

Ebru Gündeş Beyaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Gündeş Beyaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beyaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Beyaz

  • Vatan

  • Ağlamayacağım

  • Beyaz

  • Cumartesi

  • Ferman

  • Hayrandım

  • Kime Ne

  • Severek Öleceğim

  • Yazık

  • Aldirma

  • Bi Gun Olacak

  • Hic Bir Zaman

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