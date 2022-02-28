Ebru Gündeş

Vazgeçmem Şarkı Sözleri
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Ayrıldık hatırlarsan
Kaçınca günahlardan
Bugün bana, yarın sana
Kurtulan var mı aşktan
***
Utandım maldan, mülkten
Usandım yalan sözden
Kalbin benim olalı, canım senin olalı
Her yerde seninleyim ben
***
Seninle doğmuşum sensiz ölemem
Dünyayı verseler yine vazgeçmem
Aşkla yoğrulmuşum, ayrılık bilmem
Dünyayı verseler yine vazgeçmem