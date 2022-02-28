Ebru Gündeş

Yalan Mıydı Yalan mıydı Seninle bir zaman gezdik el ele Sımsıcak bakışın bir yalan mıydı Bir ateş düşürdün garip gönlüme *** Sevdim diyen dilin bir yalan mıydı Hani ayrılırsak gülemem derdini Seni su kalbimden silemem derdini Sensiz ecel gelse ölemem derdin *** Bilmem ki sen beni nasıl terk ettin Ne yazık biz şimdi olduk yabancı Bana senden miras bu sonsuz acı Sensiz beklenen bu bahar kaçıncı Ömrün nazarında bir yalan mıydı *** Hatırla ağlardın görmediğin gün Bakardın yollara hep üzgün üzgün Bir azaptı bensiz geçen günün İsmim dudağında bir yalan mıydı

Demir Attım Sessiz bir köşede, her şeyden uzak; Meçhul yarınlara terk edilmişim Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış Tuzak Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi Oysa mutluluğu hayal etmiştim Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış Yalan *** Günesin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? *** Söyle bir düşünüp her şeyi birden Neden anıları bitirmeyişim Yalanmış sevgiler, kalbimden uzakmış Uzak Boşa beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara umutlar ekmişim Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş Hayal *** Güneşin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?

Her Şey Seni Hatırlatıyor Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda *** Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar bu hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor

Tanrı Misafiri Ömrümün son durağında Seni buldum yanımda Aşkımın son baharında Son yapraksın dalımda *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Böyle dertliyim Hasret çekeyim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Ben tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver *** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Böyle sevgi bu akşam Felek kıskansın *** Böyle dertliyim Hasret çekeyim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver