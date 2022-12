Ebru Gündeş

Sessiz bir köşede, her şeyden uzak; Meçhul yarınlara terk edilmişim Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış Tuzak Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi Oysa mutluluğu hayal etmiştim Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış Yalan *** Günesin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? *** Söyle bir düşünüp her şeyi birden Neden anıları bitirmeyişim Yalanmış sevgiler, kalbimden uzakmış Uzak Boşa beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara umutlar ekmişim Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş Hayal *** Güneşin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?

Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda *** Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar bu hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor