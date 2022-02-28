Kurtlar Sofrası Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Kurtlar Sofrası
-
Sen bu mevsimde açma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
***
Ne güneşin ne yağmurun
Kimler geldi, kimler soldu
***
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
***
Bir gün gelir de anlar gönlüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
Bir gün yüzünde doğar hüzün
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
***
Ne güneşin ne yağmurun
Kimler geldi, kimler soldu
***
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
***
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
Gel bu mevsimde doğma gülüm
Bu mevsim yalancı, yalancı bahar
-
Sen sus hiç bir şey söyleme
Sen sus da gözlerin konuşsun
Öldür beni sen öldür ki
Aşkın kalbimde hapis olsun
***
Ben sanki ben değilim
Gözüm bir şey görmez oldu
Delirdim aşkına çıldırdım
Aklım fikrim hep sen oldun
***
Yoksa ben deli miyim?
Deli mi divane miyim?
Bir haber uçursan yeter
Yine sana koşa koşa gelirim
-
Dinlemem dinlemem gücüme gidiyor dinlemem
Anlamam anlamam yüreğim acıyor anlamam
Dört yanımı sarmışken ihanet
Yüreğimdeki çocuk sana emanet
***
Bir sen varsın gözümde sazımda
Bırakma beni bu kurtlar sofrasında
Dinlemem anla, duramam anla, gençliğim yorgun
Dinlemem anla, duramam anla, yüreğim dargın
***
Susamam susamam başımda efkar susamam
Duramam duramam sazımda fırtınalar duramam
Küskünlüğüm dostan; ele değil
***
Yorgunluğum dilden; saza değil
Seninle geleceği düşünürken
Bırakma beni bu kurtlar sofrasında
-
Seninle ne güzel anlaşıyorduk
Dertleri, sevinci paylaşıyorduk
Seninle ne güzel anlaşıyorduk
Dertleri, sevinci paylaşıyorduk
***
Ne alemi vardı beni aldatmanın
Gül gibi geçinip biz gidiyorduk
Ne alemi vardı beni aldatmanın
Gül gibi geçinip biz gidiyorduk
***
Şimdi sen benimle sakın uğraşma
Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma
Arkamdan çok fazla konuşuyorsun
Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma
***
Şimdi sen benimle sakın uğraşma
Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma
Arkamdan çok fazla konuşuyorsun
Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma
***
Gel, beni kendine hiç bulaştırma
O defteri açıp çok karıştırma
Gel, beni kendine hiç bulaştırma
O defteri açıp çok karıştırma
***
Seviyorum deyip beni çıldırtma
Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma
Seviyorum deyip beni çıldırtma
Şımarık sevgilim, ruhumu sıkma
***
Şimdi sen benimle sakın uğraşma
Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma
Arkamdan çok fazla konuşuyorsun
Sırnaşık sevgilim canımı sıkma
***
Şimdi sen benimle sakın uğraşma
Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma
Arkamdan çok fazla konuşuyorsun
Sırnaşık sevgilim canımı sıkma
***
Şimdi sen benimle sakın uğraşma
Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma
Arkamdan çok fazla konuşuyorsun
Sırnaşık sevgilim canımı sıkma
-
Ölüyorum kederimden
El içine çıkmaya yüzün kalmadı
Ah ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
***
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
Çaresizlik içindeyim
Karanlık dünyama ışık tutan olmadı
***
Ah ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne derdin ne diye soran olmadı
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
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Senden bunu beklemezdim
Sevginden şüphe etmezdim
Ne oldu bize bir tanem
Terk edip birden gitmezdin
***
İyi günde kötü günde
Senle birlikte
Olmadım mı sevgilim
Olmadım mı hiç
***
Üzüntünde sevincinde
Senle birlikte
Olmadım mı sevgilim
Olmadım mı hiç
***
Hayat sensiz yaşanmıyor
Vefasızlık yakışmıyor
Ne yaptım sana bir tanem
Aklım bir türlü almıyor
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