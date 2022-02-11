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Ebru Okay
Ebru Okay
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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rahmi Duran
Besteci:
Alaaddin Yavaşça
02
Agora Meyhanesi
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Onur Şendil
Besteci:
İsmet Nedim
03
Yemin Ettim Bir Kere
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
N.Güner
Besteci:
Selahattin İnal
04
Ölürsem Yazıktır
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Onhan Seyfi Orhon
Besteci:
Hayri Yenigün
05
Güller Arasında
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şükrü Tunar
Besteci:
Şükrü Tunar
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Altın Şarkılar-6
Ebru Okay
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