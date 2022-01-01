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7/24 Dinle Ebru Polat

Ebru Polat

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01

Seni Yerler

02

Aşk Bitti

03

Yılan

04

Seni Aldattım

05

Para

... KAPAT
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Albümler

Kaçın Kurasıyım Ebru Polat

Kalp Ayazı Ebru Polat

Single Ebru Polat

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