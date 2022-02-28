Saymadım Kaç Yıl Oldu Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Saymadım Kaç Yıl Oldu
Tüm Şarkıları
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Saymadım
Saymadım
Kaç yıl oldu
***
Sen, sen
Sen ellerin olalı
***
Bilmem yüzün
Güldü mü?
Güldü mü?
***
Ayrıldık, ayrılalı
Ayrıldık, ayrılalı
Ah ayrıldık, ayrılalı
***
Bilmem yüzün
Güldü mü?
Güldü mü?
***
Ayrıldık, ayrılalı
Ayrıldık, ayrılalı
Ah ayrıldık, ayrılalı
***
Beni sorarsan eğer
Beni sorarsan eğer
Gönlüm hâlâ
Gönlüm hâlâ yaralı
Gönlüm hâlâ yaralı
***
Bilmem yüzün
Güldü mü?
Güldü mü?
***
Ayrıldık, ayrılalı
Ayrıldık, ayrılalı
Ah ayrıldık, ayrılalı