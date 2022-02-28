Gönlümün İçindedir Gözden Irak Sevgilim Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Gönlümün İçindedir Gözden Irak Sevgilim
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Gönlümün içindedir
Gözden ırak sevgilim
Çekilmez biçimdedir
Bu iftirak sevgilim
***
Gözüm yolda, gönlüm sende
Tahammül kalmadı bende
Yok mu acep bir bilen de
Seni nerde bulayım
Gökte mi yerde misin
Ya kimlerden sorayım
Sonsuz seferde misin
***
Sanma ki cefasızım
Aşkımda vefasızım
Sana ilk sözümdeyim sevgilim
Ahdımda riyasızım sevgilim