Ömrümce Hep Adım Adım Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Ömrümce Hep Adım Adım
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Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım
Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım
Kenarlarda, köşelerde, kadehlerde, şişelerde
Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım
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Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım
Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım
Kenarlarda, köşelerde, kadehlerde, şişelerde
Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım