Ebru Yaşar

Doymadım sana, ağlarım Âh ederek yana yana! *** Geç buldum, çabuk kaybettim Hicrân oldu hayat bana Hicrân oldu hayat bana *** Geç buldum, çabuk kaybettim Hicrân oldu hayat bana Hicrân oldu hayat bana *** A-ah! Aldı felek, çaresi yok! Acısın Allah bana! *** Geç buldum, çabuk kaybettim Hicrân oldu hayat bana Hicrân oldu hayat bana *** Geç buldum, çabuk kaybettim Hicrân oldu hayat bana Hicrân oldu hayat bana