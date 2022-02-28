Ebru Yaşar

Doymadım Sana Şarkı Sözleri
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Doymadım sana, ağlarım
Âh ederek yana yana!
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Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicrân oldu hayat bana
Hicrân oldu hayat bana
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Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicrân oldu hayat bana
Hicrân oldu hayat bana
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A-ah! Aldı felek, çaresi yok!
Acısın Allah bana!
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Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicrân oldu hayat bana
Hicrân oldu hayat bana
***
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicrân oldu hayat bana
Hicrân oldu hayat bana