Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin
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Ömrümüzün baharı birlikte geçsin
Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum
Sensiz yaşayamam, nefes alamam ki
Ne olur bana gel, beni sev
Bil ki gül yüzlü yâr sana âşık olmuşum n'eyleyim
***
La li la li li la li la li li la li la li li la
***
Sevmeye hiç doyamam sevgilim seni
Sen bana gelmez i̇sen ben sana geliyorum
Sensiz yaşayamam, nefes alamam ki
Ne olur bana gel, beni sev
Bil ki gül yüzlü yâr sana âşık olmuşum n'eyleyim
***
La li la li li la li la li li la li la li li la