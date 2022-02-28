Ebru Yaşar

Ömrümüzün baharı birlikte geçsin Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum Sensiz yaşayamam, nefes alamam ki Ne olur bana gel, beni sev Bil ki gül yüzlü yâr sana âşık olmuşum n'eyleyim *** La li la li li la li la li li la li la li li la *** Sevmeye hiç doyamam sevgilim seni Sen bana gelmez i̇sen ben sana geliyorum Sensiz yaşayamam, nefes alamam ki Ne olur bana gel, beni sev Bil ki gül yüzlü yâr sana âşık olmuşum n'eyleyim *** La li la li li la li la li li la li la li li la