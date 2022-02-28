Keklik Dağlarda Sağılar Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Keklik Dağlarda Sağılar
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Keklik dağlarda şağılar
Yavrum diyen diyen ağlar
Günden güne yansa dağlar
Görenlerin bağrı yanar
***
Ağlarım ben kekliğime (ley ley)
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine (ley ley)
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik bizden uzaklaştı
Yolumuz sarpa dolaştı
Hünkâr kal'asını aştı
Belki yavrusuna kavuştu
***
Ağlarım ben kekliğime (ley ley)
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine (ley ley)
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik küsme barışalım
Yuvamıza kavuşalım
Senden ötmek, bizden gitmek
Yolumuzda ağlaşalım
***
Ağlarım ben kekliğime (ley ley)
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine (ley ley)
Ağlarım ben kekliğime