Niçin Baktın Bana Öyle Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Niçin Baktın Bana Öyle
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Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle
***
Durgunsun sular gibi
İçli duygular gibi
Gözlerinde sevdâ var
Derin uykular gibi
***
Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle
***
Gül dalında gonca güller
Bülbül sevdâsında çiler
Söyle dermânın olayım
Dertli olan devâ diler
***
Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle
***
Mahzûnsun, hayransın
O güzel gözlerle sürmeli ceylansın
Ey hilâl kaşlı, ağlıyor musun
Kirpiğin yaşlı
Ben senin nen olayım
Kulun kölen olayım
***
Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle