Nazende Sevgilim Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Nazende Sevgilim
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Değdi saçlarıma bahar gülleri
Nazende sevgilim yadıma düştün
Sevenin gönlüne bir güzel düşer
***
Sen de tek sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün
Sen de tek sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün
***
Gözlerim yoldadır kulağım seste
Ben seni unutmam en son nefeste
Ey ceylan bakışlım, ey boyu beste
Gurbette sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün
Gurbette sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün
***
(Gurbette sevgilim aklıma düştü)
(Nazende sevgilim yadıma düştü)
(Gurbette sevgilim aklıma düştü)
(Nazende sevgilim)
***
Gurbette sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün
Gurbette sevgilim aklıma düştün
Nazende sevgilim yadıma düştün