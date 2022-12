Ebru Yaşar

Çok çektim elinden bitsin bu acı Tükettin ömrümü daha ne kaldı Çok çektim elinden bitsin bu acı Tükettin ömrümü daha ne kaldı *** Gönlümün tahtını sana vermiştim Neden zehir ettin bana sen aşkı Gönlümün tahtını sana vermiştim Neden zehir ettin bana sen aşkı *** Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin *** Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı Kara vicdanlı sevgilim benim *** Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı Kara vicdanlı sevgilim benim *** Ben seni mutlu etmek için sevmiştim Bana cefa edip, öldür demedim Ben seni mutlu etmek için sevmiştim Bana cefa edip, öldür demedim *** Senin için şu canımı verirdim Bir gün olsun kıymetimi bilseydin Senin için şu canımı verirdim Bir gün olsun kıymetimi bilseydin *** Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin *** Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı Kara vicdanlı sevgilim benim *** Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı Kara vicdanlı sevgilim benim *** Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı Kara vicdanlı sevgilim benim