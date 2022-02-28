Ebru Yaşar

Kırdın hatırımı, yedin ömrümü Tövbe olsun daha aramam seni Boşuna vermişim sana gönlümü Tövbe olsun daha aramam seni Boşuna vermişim sana gönlümü Tövbe olsun daha aramam seni *** Seherde ağlayan bülbüle döndüm Hasretinle böyle yandım ha yandım Seni hakikatli birisi sandım Tövbe olsun daha aramam seni Seni hakikatli birisi sandım Tövbe olsun daha aramam seni *** Bir zaman hayalin bana yeterdi Görünce gönlümde güller biterdi Her dediğin birbirini tutardı Tövbe olsun daha aramam seni Her dediğin birbirini tutardı Tövbe olsun daha aramam seni *** Akarsuyum sensiz duramaz imiş Bu yarayı kimse saramaz imiş Sana kurban olan yaramaz imiş Tövbe olsun daha aramam seni Sana kurban olan yaramaz imiş Tövbe olsun daha aramam seni Tövbe olsun daha aramam seni