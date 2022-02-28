Aşkın Tebessümü Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Aşkın Tebessümü
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Kırdın hatırımı, yedin ömrümü
Tövbe olsun daha aramam seni
Boşuna vermişim sana gönlümü
Tövbe olsun daha aramam seni
Boşuna vermişim sana gönlümü
Tövbe olsun daha aramam seni
***
Seherde ağlayan bülbüle döndüm
Hasretinle böyle yandım ha yandım
Seni hakikatli birisi sandım
Tövbe olsun daha aramam seni
Seni hakikatli birisi sandım
Tövbe olsun daha aramam seni
***
Bir zaman hayalin bana yeterdi
Görünce gönlümde güller biterdi
Her dediğin birbirini tutardı
Tövbe olsun daha aramam seni
Her dediğin birbirini tutardı
Tövbe olsun daha aramam seni
***
Akarsuyum sensiz duramaz imiş
Bu yarayı kimse saramaz imiş
Sana kurban olan yaramaz imiş
Tövbe olsun daha aramam seni
Sana kurban olan yaramaz imiş
Tövbe olsun daha aramam seni
Tövbe olsun daha aramam seni
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Bir güneşe bir de sana bakamam
Bir ateşi bir elini tutamam
Bir nefessiz bir de sensiz kalamam
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
***
Bir rüzgârı bir de seni göremem
İstesem de kaderimden silemem
Bir Allah'tan bir de senden vazgeçemem
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
Çöllerde su gibi, özledim seni
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