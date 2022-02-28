Ebru Yaşar

Düştük kalktık çoğu zaman, geldik buraya kadar Şartlar ne olursa olsun sevdik sonuna kadar Şaştım kaldım bu işe, aklım ermedi Saygısızlık diz boyu, hiç sonu gelmedi *** Aşkımız buraya kadar Aşkımız buraya kadar *** Yükseklerden uçsan da Bana hava atsan da Hatta kapris yapsan da Bitti, buraya kadar *** Kaf Dağı'nı aşsan da Destanlar yazsan da Artık sabrım kalmadı Aşkımız buraya kadar Ah! Aşkımız buraya kadar *** Düştük kalktık çoğu zaman, geldik buraya kadar Şartlar ne olursa olsun sevdik sonuna kadar Şaştım kaldım bu işe, aklım ermedi Saygısızlık diz boyu, hiç sonu gelmedi *** Aşkımız buraya kadar ah Aşkımız buraya kadar *** Yükseklerden uçsan da Bana hava atsan da Hatta kapris yapsan da Bitti, buraya kadar *** Kaf Dağı'nı aşsan da Destanlar yazsan da Artık sabrım kalmadı Aşkımız buraya kadar Ah! Aşkımız buraya kadar *** Kaf Dağı'nı aşsan da Destanlar yazsan da Artık sabrım kalmadı Aşkımız buraya kadar *** Yükseklerden uçsan da Bana hava atsan da Hatta kapris yapsan da Bitti, buraya kadar *** Kaf Dağı'nı aşsan da Destanlar yazsan da Artık sabrım kalmadı Aşkımız buraya kadar Ah! Aşkımız buraya kadar *** Kaf Dağı'nı aşsan da Destanlar yazsan da Artık sabrım kalmadı Aşkımız buraya kadar

Gözlerimde hayalin yağmur bulutu Senden başka bir şey için ağlamıyorum İhanetini benden gayrı herkes unuttu Eksiğim neydi başkasından bilemiyorum *** Şimdi mutlu oldu mu? Söyle dengini buldu mu? Ona da benim gibi "Sevgi nedir?" Diye sordu mu? *** O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum *** Baktığın o gözler de ihanet dolu Geç olmadan anlamanı çok istiyorum Beni vurup seni saran dikenli kolu Hançerini saplamadan gör istiyorum *** Ah Şimdi mutlu oldu mu? Söyle dengini buldu mu? Ona da benim gibi "Sevgi nedir?" Diye sordu mu? *** O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum