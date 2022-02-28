Aşkımız Buraya Kadar Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Aşkımız Buraya Kadar
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Düştük kalktık çoğu zaman, geldik buraya kadar
Şartlar ne olursa olsun sevdik sonuna kadar
Şaştım kaldım bu işe, aklım ermedi
Saygısızlık diz boyu, hiç sonu gelmedi
***
Aşkımız buraya kadar
Aşkımız buraya kadar
***
Yükseklerden uçsan da
Bana hava atsan da
Hatta kapris yapsan da
Bitti, buraya kadar
***
Kaf Dağı'nı aşsan da
Destanlar yazsan da
Artık sabrım kalmadı
Aşkımız buraya kadar
Ah! Aşkımız buraya kadar
***
Düştük kalktık çoğu zaman, geldik buraya kadar
Şartlar ne olursa olsun sevdik sonuna kadar
Şaştım kaldım bu işe, aklım ermedi
Saygısızlık diz boyu, hiç sonu gelmedi
***
Aşkımız buraya kadar ah
Aşkımız buraya kadar
***
Yükseklerden uçsan da
Bana hava atsan da
Hatta kapris yapsan da
Bitti, buraya kadar
***
Kaf Dağı'nı aşsan da
Destanlar yazsan da
Artık sabrım kalmadı
Aşkımız buraya kadar
Ah! Aşkımız buraya kadar
***
Kaf Dağı'nı aşsan da
Destanlar yazsan da
Artık sabrım kalmadı
Aşkımız buraya kadar
***
Yükseklerden uçsan da
Bana hava atsan da
Hatta kapris yapsan da
Bitti, buraya kadar
***
Kaf Dağı'nı aşsan da
Destanlar yazsan da
Artık sabrım kalmadı
Aşkımız buraya kadar
Ah! Aşkımız buraya kadar
***
Kaf Dağı'nı aşsan da
Destanlar yazsan da
Artık sabrım kalmadı
Aşkımız buraya kadar
-
Gözlerimde hayalin yağmur bulutu
Senden başka bir şey için ağlamıyorum
İhanetini benden gayrı herkes unuttu
Eksiğim neydi başkasından bilemiyorum
***
Şimdi mutlu oldu mu?
Söyle dengini buldu mu?
Ona da benim gibi "Sevgi nedir?"
Diye sordu mu?
***
O değil, seni ben hak ediyordum
O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum
O değil, seni ben hak ediyordum
O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum
***
Baktığın o gözler de ihanet dolu
Geç olmadan anlamanı çok istiyorum
Beni vurup seni saran dikenli kolu
Hançerini saplamadan gör istiyorum
***
Ah
Şimdi mutlu oldu mu?
Söyle dengini buldu mu?
Ona da benim gibi "Sevgi nedir?"
Diye sordu mu?
***
O değil, seni ben hak ediyordum
O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum
O değil, seni ben hak ediyordum
O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum
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