Ebru Yaşar

Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi