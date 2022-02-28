Ebru Yaşar

Ben Ne Yangınlar Gördüm Sen bana bakma ilk değil bu Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu Sen bana bakma belki de en doğrusu bu Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Sen bana bakma ilk değil bu Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu Sen bana bakma belki de en doğrusu bu Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni

Ben Bilmem Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi

Sessize Aldım Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ah sırat köprüsü Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ayın karanlık yüzü *** Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum Sessize aldım dünyayı Huzur mu kusur mu bilmiyorum *** Bensiz devam et, hadi devam et Yola devam et, düpedüz ihanet Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum *** Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ah sırat köprüsü Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ayın karanlık yüzü *** Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum Sessize aldım dünyayı Huzur mu kusur mu bilmiyorum *** Bensiz devam et, hadi devam et Yola devam et, düpedüz ihanet Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum *** Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı