Ebru Yaşar

Bu Sahilde Yoksun sen yanımda bu sahil bahçesinde Arıyorum her yerde duvardaki resimlerde Sen kendi dünyanda pembe düşlerinde Bense bu sahilin en ıssız köşesinde *** Bu sahilde bu sahilde arıyorum bu sahilde Bu limanda bu limanda bekliyorum bu limanda *** Geçmiyor günler bitmez geceler Gönlüm seni özler dilim heceler *** Aşkının ateşi söndü kalbimde Solmuş bir yaprağım şimdi bahçende Alamadım aşkımı verdiğim o yerde Affetsem de seni ben aşkım döndü gazele *** Bu sahilde bu sahilde arıyorum bu sahilde Bu limanda bu limanda bekliyorum bu limanda *** Geçmiyor günler bitmez geceler Gönlüm seni özler dilim heceler

Gidersen Yaşayamam Düşünmek istemiyorum Sevgide şaka olmaz Gidiyorum deme bana Buna yüreğim dayanmaz *** Yüreğimde yangınlar var Sıra bana bana bana mı geldi yar Daha dün seviyordun Ne oldu sana neyin var *** Gidersen yaşayamam Gidersen yaşayamam Gidersen yaşayamam Bu yükü taşıyamam

Sus Yolunu yıllardır bekledim durdum Akşamı sabaha ekledim durdum Karşımda mazimden bir sevgi buldum Sevdiğim bak bugün sana kavuştum... *** Suuus suuus... Gözlerin konuşsun Suuus suuus... Yüreğim sızlamasın Suuus suuus... Seni hissedeyim içimde Suuus, ne olursun sus... *** Meğer ne zormuş sensiz yaşamak Senin yokluğunda yanıp tutuşmak Şimdi yanımdasın tut ellerimi Bırakma ne olur kalbim duracak *** Suuus suuus... Gözlerin konuşsun Suuus suuus... Yüreğim sızlamasın Suuus suuus... Seni hissedeyim içimde Suuus, ne olursun sus...

Vurulur Düşerim Vurulur düşlerim Ben sensiz yatamam Kırılır hevesim Yok sana kıyamam Ne kalır gidersen Ölürüm yaşayamam *** Olamam sensiz Yapamam sevgisiz Dayanmaz bu kalbim gitme kal zalim Olamam yapamam yaşamam Katlanamam dayanamam *** Beni bırakıp gitme ey zalim Ne olacak söyle söyle bu halim Unutmak kolay sanma Bu gönül hasretine yar talip Vurulur düşlerim Ben sensiz yatamam Kırılır hevesim Yok sana kıyamam Ne kalır gidersen Ölürüm yaşayamam *** Olamam sensiz Yapamam sevgisiz Dayanmaz bu kalbim gitme kal zalim Olamam yapamam yaşamam Katlanamam dayanamam *** Beni bırakıp gitme ey zalim Ne olacak söyle söyle bu halim Unutmak kolay sanma Bu gönül hasretine yar talip