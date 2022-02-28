Ebru Yaşar

Bu Sahilde Şarkı Sözleri
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Yoksun sen yanımda bu sahil bahçesinde
Arıyorum her yerde duvardaki resimlerde
Sen kendi dünyanda pembe düşlerinde
Bense bu sahilin en ıssız köşesinde
***
Bu sahilde bu sahilde arıyorum bu sahilde
Bu limanda bu limanda bekliyorum bu limanda
***
Geçmiyor günler bitmez geceler
Gönlüm seni özler dilim heceler
***
Aşkının ateşi söndü kalbimde
Solmuş bir yaprağım şimdi bahçende
Alamadım aşkımı verdiğim o yerde
Affetsem de seni ben aşkım döndü gazele
***
Bu sahilde bu sahilde arıyorum bu sahilde
Bu limanda bu limanda bekliyorum bu limanda
***
Geçmiyor günler bitmez geceler
Gönlüm seni özler dilim heceler
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Düşünmek istemiyorum
Sevgide şaka olmaz
Gidiyorum deme bana
Buna yüreğim dayanmaz
***
Yüreğimde yangınlar var
Sıra bana bana bana mı geldi yar
Daha dün seviyordun
Ne oldu sana neyin var
***
Gidersen yaşayamam
Gidersen yaşayamam
Gidersen yaşayamam
Bu yükü taşıyamam
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Yolunu yıllardır bekledim durdum
Akşamı sabaha ekledim durdum
Karşımda mazimden bir sevgi buldum
Sevdiğim bak bugün sana kavuştum...
***
Suuus suuus...
Gözlerin konuşsun
Suuus suuus...
Yüreğim sızlamasın
Suuus suuus...
Seni hissedeyim içimde
Suuus, ne olursun sus...
***
Meğer ne zormuş sensiz yaşamak
Senin yokluğunda yanıp tutuşmak
Şimdi yanımdasın tut ellerimi
Bırakma ne olur kalbim duracak
***
Suuus suuus...
Gözlerin konuşsun
Suuus suuus...
Yüreğim sızlamasın
Suuus suuus...
Seni hissedeyim içimde
Suuus, ne olursun sus...
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Vurulur düşlerim
Ben sensiz yatamam
Kırılır hevesim
Yok sana kıyamam
Ne kalır gidersen
Ölürüm yaşayamam
***
Olamam sensiz
Yapamam sevgisiz
Dayanmaz bu kalbim gitme kal zalim
Olamam yapamam yaşamam
Katlanamam dayanamam
***
Beni bırakıp gitme ey zalim
Ne olacak söyle söyle bu halim
Unutmak kolay sanma
Bu gönül hasretine yar talip
Vurulur düşlerim
Ben sensiz yatamam
Kırılır hevesim
Yok sana kıyamam
Ne kalır gidersen
Ölürüm yaşayamam
***
Olamam sensiz
Yapamam sevgisiz
Dayanmaz bu kalbim gitme kal zalim
Olamam yapamam yaşamam
Katlanamam dayanamam
***
Beni bırakıp gitme ey zalim
Ne olacak söyle söyle bu halim
Unutmak kolay sanma
Bu gönül hasretine yar talip
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O eski günlerden eser kalmamış
Güneş bir daha parlak doğmamış
Taptığım o sevda meğer masalmış
Susmayın gözyaşlarım bir şeyler söyleyin
***
Taptığım o sevda meğer masalmış
Susmayın gözyaşlarım bir şeyler söyleyin
***
Sana ben gelemem
Bana yasaksın sevemem
Adını anamam
Elini tutamam
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