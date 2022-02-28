Ebru Yaşar

Çok fazla bi' şeyim yok Toplasan bir avuç değil Al benden kendine ver Acıdan düş, mümkünse sil *** Anladım, hiçbi' şey Aşktan mühim değil Olmaya niyetliyim Ateşte erir demir *** Delidir, delidir Kapında yatmayan Delidir kendinden Geçmeyi tatmayan *** Delidir, delidir Bi' çiçek bile bakmayan Yeridir dövünse Eline hiç diken batmayan *** Sen benim çilehanem Sınavım, en zor dersim Hoş gelir, sefa gelir Senden ne gelirse gelsin *** Hadi ver artık ocağa bu kör cahili Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin *** Sen benim çilehanem Sınavım, en zor dersim Hoş gelir, sefa gelir Senden ne gelirse gelsin *** Hadi ver artık ocağa bu kör cahili Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin *** Delidir, delidir Kapında yatmayan Delidir kendinden Geçmeyi tatmayan *** Delidir, delidir Bi' çiçek bile bakmayan Yeridir dövünse Eline hiç diken batmayan *** Sen benim çilehanem Sınavım, en zor dersim Hoş gelir, sefa gelir Senden ne gelirse gelsin *** Hadi ver artık ocağa bu kör cahili Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin *** Sen benim çilehanem Sınavım, en zor dersim Hoş gelir, sefa gelir Senden ne gelirse gelsin *** Hadi ver artık ocağa bu kör cahili Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin *** Sen benim çilehanem Sınavım, en zor dersim Hoş gelir, sefa gelir Senden ne gelirse gelsin *** Hadi ver artık ocağa bu kör cahili Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin