Ebru Yaşar

Delidir Şarkı Sözleri
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Çok fazla bi' şeyim yok
Toplasan bir avuç değil
Al benden kendine ver
Acıdan düş, mümkünse sil
***
Anladım, hiçbi' şey
Aşktan mühim değil
Olmaya niyetliyim
Ateşte erir demir
***
Delidir, delidir
Kapında yatmayan
Delidir kendinden
Geçmeyi tatmayan
***
Delidir, delidir
Bi' çiçek bile bakmayan
Yeridir dövünse
Eline hiç diken batmayan
***
Sen benim çilehanem
Sınavım, en zor dersim
Hoş gelir, sefa gelir
Senden ne gelirse gelsin
***
Hadi ver artık ocağa bu kör cahili
Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin
***
Sen benim çilehanem
Sınavım, en zor dersim
Hoş gelir, sefa gelir
Senden ne gelirse gelsin
***
Hadi ver artık ocağa bu kör cahili
Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin
***
Delidir, delidir
Kapında yatmayan
Delidir kendinden
Geçmeyi tatmayan
***
Delidir, delidir
Bi' çiçek bile bakmayan
Yeridir dövünse
Eline hiç diken batmayan
***
Sen benim çilehanem
Sınavım, en zor dersim
Hoş gelir, sefa gelir
Senden ne gelirse gelsin
***
Hadi ver artık ocağa bu kör cahili
Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin
***
Sen benim çilehanem
Sınavım, en zor dersim
Hoş gelir, sefa gelir
Senden ne gelirse gelsin
***
Hadi ver artık ocağa bu kör cahili
Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin
***
Sen benim çilehanem
Sınavım, en zor dersim
Hoş gelir, sefa gelir
Senden ne gelirse gelsin
***
Hadi ver artık ocağa bu kör cahili
Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin