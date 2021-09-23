Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ağrılı olan sanatçı Babası polis olduğu için ilkokul birinci sınıfa kadar Ankara‘da okumuş ardından babasının tayin olduğu Tokat‘ta eğitimine devam etmiştir. Daha sonra babasının İstanbul tayini ile ortaokulu İstanbul’da okumuştur. Liseyi ise tayin oldukları Bitlis‘de okuyan Yaşar, liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a gelmiş ve müzik hayatına başlama kararı almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuar sınavlarına girmiş ve sınavlarda başarılı olmuştur. Ebru Yaşar, İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun olduktan sonra “Bu Sahilde” adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkarmıştır. Bu ilk albümü ile Magazin Gazetecileri Derneğinden “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülünü kazanan Yaşar, ikinci albümü “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” ile büyük ses getirmiştir. Ebru Yaşar ismi ilk olarak İbrahim Tatlıses‘in desteği ile çıkardığı “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” adlı şarkısı ile popülerleşmiştir. Bu albüm ve çıkış şarkısıyla “Yılın Kadın Sanatçısı” ve “Yılın Şarkısı” ödüllerini kazanmıştır. İlerleyen yıllarda Yaşar, "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkarmış ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza atmıştır. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" isimli albümünü çıkarmıştır. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri olmuştur. Böylelikle sanatçının ilerleyen süreç boyunca dinleyici sayısı artmıştır. 2008 yılında sanatçı, İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmış ve yeni albümüyle kendinden söz ettirmiştir. Ünlü sanatçı "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekmiştir. Ardında Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başlamıştır. Bir süre sonra, 2011 yılında Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik kariyerine dönüş yapmıştır. Yaşar, albümüne adını verdiği Sezen Aksu‘nun parçasını; Türkçe, Kürtçe ve Arapça okuyarak bir ilke imza atmıştır. "Delidir", üç gün içerisinde dijital ortamda 57.000 kişi tarafından dinlenmiş, izlenmiş ve büyük başarıya imza atmıştır. 2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınlamış, 2013 yılında ise "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkarmıştır. 2014 yılında sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamış daha sonra 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla"yı çıkarmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun"u kliplendirerek, aynı albümün son klibi olan “Öldüm Sahiden” adlı şarkıya çekilmiştir. Ardından Tan Taşçı imzalı tekli single olan “Cumartesi” yi çıkarmıştır. Müzik kariyerinde sürekli başarısını göstermeye devam eden şarkıcının “Gel De Sevme” adlı en son albümü 2021 yılında çıkmıştır.