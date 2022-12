Daha ilk günden sıkıyorum ama Emin ol bunları bilmelisin Gözünü Korkutmak istemem ama Kurallarımı öğrenmelisin *** Her şeyin bir sınırı var hayatta Benim sınırımı görmelisin (Kendimi tanırım çabuk atlatırım) Beni bir daha hiç göremezsin *** Eğer beni deli gibi seveceksen Aşkımın değerini bileceksen Her gece gözünde tüteceksem Hayatıma hoş geldin diyorum *** Ama bi kaç günde biteceksen Başkaları gibi üzeceksen Habersizce çekip gideceksen Kusura bakma elveda diyorum *** Daha ilk günden sıkıyorum ama Emin ol bunları bilmelisin Gözünü Korkutmak istemem ama Kurallarımı öğrenmelisin *** Herşeyin bir sınırı var hayatta Benim sınırımı bilmelisin (Kendimi tanırım çabuk atlatırım) Beni bir daha hiç göremezsin *** Eğer beni deli gibi seveceksen Aşkımın değerini bileceksen Her gece gözünde tüteceksem Hayatıma hoş geldin diyorum *** Ama bi kaç günde biteceksen Öncekiler gibi üzeceksen Habersizce çekip gideceksen Kusura bakma elveda diyorum *** Eğer beni deli gibi seveceksen Aşkımın değerini bileceksen Her gece gözünde tüteceksem Hayatıma hoş geldin diyorum *** Ama bi kaç günde biteceksen Öncekiler gibi üzeceksen Habersizce çekip gideceksen Kusura bakma elveda diyorum