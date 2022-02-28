Gel Neredeysen Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Gel Neredeysen
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Yerimde olmak istemezdin
Düşün nasıl üzüldüğümü
İçim kan ağlıyorken herkese
Güçlü gibi göründüğümü
***
Yerimde olmak istemezdin
Düşün nasıl üzüldüğümü
İçim kan ağlıyorken herkese
Mutlu gibi göründüğümü
***
Ben ağlarken sen mutlu olabilecek misin
Uyuyabilecek misin ellerin koynunda?
Hiç bir iz yok, hiç bir iz yok bizden
Unutabilecek misin gerçekten?
***
Gel, neredeysen gel, yapamıyorum
Gel, aynada kendime bakamıyorum
Gel, neredeysen gel, yapamıyorum
Gel, aynada kendime bakamıyorum
Gel, neredeysen gel, yapamıyorum
Gel, aynada kendime bakamıyorum
***
Yerimde olmak istemezdin
Düşün nasıl üzüldüğümü
İçim kan ağlıyorken herkese
Güçlü gibi göründüğümü
***
Yerimde olmak istemezdin
Düşün nasıl üzüldüğümü
İçim kan ağlıyorken herkese
Mutlu gibi göründüğümü
***
Ben ağlarken sen mutlu olabilecek misin
Uyuyabilecek misin ellerin koynunda?
Hiç bir iz yok, hiç bir iz yok bizden
Unutabilecek misin gerçekten?
***
Gel, neredeysen gel, yapamıyorum
Gel, aynada kendime bakamıyorum
Gel, neredeysen gel, yapamıyorum
Gel, aynada kendime bakamıyorum
***
Gel, neredeysen gel, yapamıyorum
Gel, aynada kendime bakamıyorum