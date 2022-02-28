Ebru Yaşar

Yerimde olmak istemezdin Düşün nasıl üzüldüğümü İçim kan ağlıyorken herkese Güçlü gibi göründüğümü *** Yerimde olmak istemezdin Düşün nasıl üzüldüğümü İçim kan ağlıyorken herkese Mutlu gibi göründüğümü *** Ben ağlarken sen mutlu olabilecek misin Uyuyabilecek misin ellerin koynunda? Hiç bir iz yok, hiç bir iz yok bizden Unutabilecek misin gerçekten? *** Gel, neredeysen gel, yapamıyorum Gel, aynada kendime bakamıyorum Gel, neredeysen gel, yapamıyorum Gel, aynada kendime bakamıyorum Gel, neredeysen gel, yapamıyorum Gel, aynada kendime bakamıyorum *** Yerimde olmak istemezdin Düşün nasıl üzüldüğümü İçim kan ağlıyorken herkese Güçlü gibi göründüğümü *** Yerimde olmak istemezdin Düşün nasıl üzüldüğümü İçim kan ağlıyorken herkese Mutlu gibi göründüğümü *** Ben ağlarken sen mutlu olabilecek misin Uyuyabilecek misin ellerin koynunda? Hiç bir iz yok, hiç bir iz yok bizden Unutabilecek misin gerçekten? *** Gel, neredeysen gel, yapamıyorum Gel, aynada kendime bakamıyorum Gel, neredeysen gel, yapamıyorum Gel, aynada kendime bakamıyorum *** Gel, neredeysen gel, yapamıyorum Gel, aynada kendime bakamıyorum