Gözlerimde Gece Oldu Anonslu Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Gözlerimde Gece Oldu Anonslu
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Sevdanın ateşiyle ben bir daha yanmayacaktım
Gözüm sende gönlüm sende
Böyle kör olmayacaktım
Sonra dönüp kendime lanet edip kızmayacaktım
Aşk bende sen ellerde hayat geçmez
***
Gözlerimde gece oldu
Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu
Son aşkımsın demişti, sonum oldu
Bundan sonra ona dönemem artık
***
Gözlerimde gece oldu
Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu
Son aşkımsın demişti, sonum oldu
Bundan sonra ona dönemem artık
***
Sen de seveceksin elbet
Belki bugün belki yarın
Hayat hesabını sorar
Yanına kalmaz ahlarım
Hızlı koştum peşinden
Çok yoruldum sendin insafsız
Bir daha inanmak yok sana artık
***
Gözlerimde gece oldu
Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu
Son aşkımsın demişti, sonum oldu
Bundan sonra ona dönemem artık
***
Gözlerimde gece oldu
Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu
Son aşkımsın demişti, sonum oldu
Bundan sonra ona dönemem artık
***
Gözlerimde gece oldu
Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu
Son aşkımsın demişti, sonum oldu
Bundan sonra ona dönemem artık