Ebru Yaşar

Sevdanın ateşiyle ben bir daha yanmayacaktım Gözüm sende gönlüm sende Böyle kör olmayacaktım Sonra dönüp kendime lanet edip kızmayacaktım Aşk bende sen ellerde hayat geçmez *** Gözlerimde gece oldu Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu Son aşkımsın demişti, sonum oldu Bundan sonra ona dönemem artık *** Gözlerimde gece oldu Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu Son aşkımsın demişti, sonum oldu Bundan sonra ona dönemem artık *** Sen de seveceksin elbet Belki bugün belki yarın Hayat hesabını sorar Yanına kalmaz ahlarım Hızlı koştum peşinden Çok yoruldum sendin insafsız Bir daha inanmak yok sana artık *** Gözlerimde gece oldu Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu Son aşkımsın demişti, sonum oldu Bundan sonra ona dönemem artık *** Gözlerimde gece oldu Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu Son aşkımsın demişti, sonum oldu Bundan sonra ona dönemem artık *** Gözlerimde gece oldu Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu Son aşkımsın demişti, sonum oldu Bundan sonra ona dönemem artık