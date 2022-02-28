Ebru Yaşar

Helalim Buralarda ben sensiz ağlıyorum diyorsun Bu günlerde bitecek ağlama ne olursun *** Buralarda ben sensiz ağlıyorum diyorsun Bu günlerde bitecek ağlama ne olursun *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Bir ömür boyu sana Namusum diyeceğim *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Seninle doğmuşum ben Seninle öleceğim *** Yiğit dönmez sözünden, ölürüm yar yüzünden Sen aklıma gelince kan dökülür gözümden *** Yiğit dönmez sözünden, ölürüm yar yüzünden Sen aklıma gelince kan dökülür gözümden *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Bir ömür boyu sana Namusum diyeceğim *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Bir ömür boyu sana Namusum diyeceğim *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Seninle doğmuşum ben Seninle öleceğim

Ağlıyorum Yine Elimde bir eski resmin Karşımda son mektubun var Şarkılarda senin ismin Etrafımda yabancılar *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine *** Ölüm bile daha kolay Senden ayrı yaşamaktan Bu sokaklar, bu karanlık Seni bana hatırlatan *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine Ağlıyorum yine