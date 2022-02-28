×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Seni Anan Benim İçin

Seni Anan Benim İçin Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar Seni Anan Benim İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Yaşar Seni Anan Benim İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Anan Benim İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Seni Anan Benim İçin

  • Kara Gözlüm

  • Helalim

  • Kuşlar

  • Sırtımdan Vurdu

  • Yalan

  • Zehir Oluyor

  • Bırak Yakamı

  • Hain Yar

  • Mutlu Olamadım

  • Sağıma Soluma Bakamam

  • Seni Anan Benin İçin Doğurmuş

  • Yabu Ne Bu

  • İsteme

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı