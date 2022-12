Ebru Yaşar

Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım