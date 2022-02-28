Ebru Yaşar

Kararsızım Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım

Helalim Buralarda ben sensiz ağlıyorum diyorsun Bu günlerde bitecek ağlama ne olursun *** Buralarda ben sensiz ağlıyorum diyorsun Bu günlerde bitecek ağlama ne olursun *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Bir ömür boyu sana Namusum diyeceğim *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Seninle doğmuşum ben Seninle öleceğim *** Yiğit dönmez sözünden, ölürüm yar yüzünden Sen aklıma gelince kan dökülür gözümden *** Yiğit dönmez sözünden, ölürüm yar yüzünden Sen aklıma gelince kan dökülür gözümden *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Bir ömür boyu sana Namusum diyeceğim *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Bir ömür boyu sana Namusum diyeceğim *** Helalim bekleyeceğim Seni hep seveceğim Seninle doğmuşum ben Seninle öleceğim

Kara Gözlüm Sana inandım sana güvendim Yıllarca sustum seni dinledim Utandım senden hiç ağlamadım Çekindim senden hiç ağlamadım Derdimi sana anlatamadım Aşkımı sana anlatamadım *** Rüyalarda hep ağlasam Islak kalsa iki gözüm Yüzüme bir kötü basan Yine sana üzülürüm Yaralandım yüreğimden *** Gülmeyecek artık yüzüm Çekip gitsem buralardan Çıldırmadan kara gözlüm *** Sorma halimi delice sevdim Sevildim sandım sana yenildim Göremez oldum sende ne diye Şu kapkara günler senden hediye Tükendi ömrüm yar diye diye Tükendi ömrüm aşk diye diye

Kuşlar Gün oldu harman oldum Hasretinle savruldum Senin için yandım durdum yâr, yâr Bir vardın bir yok oldun Dün benimdin, kimin oldun? Kuşlar gibi kayboldun yâr, yâr *** Kuşlar ötün gayrı Yâr sesimi duymaz oldu vay vay Yollar bitin gayrı Yâr gözümde tüter oldu vay vay Bölük bölük uykularım Yine isyanlardayım *** Kuşlar ötün gayrı Yâr sesimi duymaz oldu vay vay Yollar bitin gayrı Yâr gözümde tüter oldu vay vay Bölük bölük uykularım Yine isyanlardayım *** Dört duvar dört bir yanım Ah zindanım ah yasağım Hasretinle yanar canım yâr, yâr Bir vardın bir yok oldun Dün benimdin, kimin oldun? Kuşlar gibi kayboldun yâr, yâr *** Kuşlar ötün gayrı Yâr sesimi duymaz oldu vay vay Yollar bitin gayrı Yâr gözümde tüter oldu vay vay Bölük bölük uykularım Yine isyanlardayım *** Kuşlar ötün gayrı Yâr sesimi duymaz oldu vay vay Yollar bitin gayrı

Sırtımdan Vurdu Yine hüzün uğradı gönlümün limanına Tutamadım kendimi, başladım ağlamaya *** Yine hüzün uğradı gönlümün limanına Tutamadım kendimi, başladım ağlamaya Zoruma gidiyor, sormayın onu bana O benim dünyamdı ufacık odamda *** Şimdi ellerim titriyor yalnızlığın kollarında Deli yangın başlıyor adını her andığımda *** O beni sırtımdan vurdu Düşmanıma gitti yâr oldu Sormayın onu bana O benim sebebim oldu *** O beni sırtımdan vurdu Düşmanıma gitti yâr oldu Sormayın onu bana O benim sebebim oldu *** Yine karanlık oldu gündüzün ortasında Uyku nedir unuttu gözlerim en sonunda Yalanları geliyor birer birer aklıma Ah, nasıl oldu da varamadım farkına *** Şimdi ellerim titriyor yalnızlığın kollarında Deli yangın başlıyor adını her andığımda *** O beni sırtımdan vurdu Düşmanıma gitti yâr oldu Sormayın onu bana O benim sebebim oldu *** O beni sırtımdan vurdu Düşmanıma gitti yâr oldu Sormayın onu bana O benim sebebim oldu *** O beni sırtımdan vurdu

Yalan Geri gelmiyor giden günlerim Boşa ağlamak ümitlerle avunmak Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak Uğruna kul olmak *** Geri gelmiyor giden günlerim Boşa ağlamak ümitlerle avunmak Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak Uğruna kul olmak *** Yalan yalan yalan yalan unuttum seni Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni *** Yalan ölümsüz sevgiler yalan ağlayan bu gözler Yalan söylediğim sözler yalan unuttum seni *** Geri gelmiyor giden günlerim Boşa ağlamak ümitlerle avunmak Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak Uğruna kul olmak *** Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni Yalan ölümsüz sevgiler yalan ağlayan bu gözler Yalan söylediğim sözler yalan unuttum seni *** Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni Yalan ölümsüz sevgiler yalan ağlayan bu gözler Yalan söylediğim sözler yalan unuttum seni *** Yalan Yalan Yalan