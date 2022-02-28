Ebru Yaşar

Nasıl Uyuyorsun Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Beni de soğuttun aşktan Durumum çok ağır Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl *** Bi' daha bi' yerlerde Karşılaşır mıyız bilmem ama Seni gördüğümde Elim ayağıma dolanmaz İnşallah *** Bu da geçer diyorlar Sanırım halimi görmüyorlar Onu bunu geçtim de Merak ettiğim bi şey var *** Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Beni de soğuttun aşktan Durumum çok ağır Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl *** Bi' daha bi' yerlerde Karşılaşır mıyız bilmem ama Seni gördüğümde Elim ayağıma dolanmaz İnşallah *** Bu da geçer diyorlar Sanırım halimi görmüyorlar Onu bunu geçtim de Merak ettiğim bi' şey var *** Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Beni de soğuttun aşktan Durumum çok ağır Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl *** Nasıl uyuyorsun? Merak ettiğim bi' şey var *** Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl Nasıl uyuyorsun?

Ben Ne Yangınlar Gördüm Sen bana bakma ilk değil bu Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu Sen bana bakma belki de en doğrusu bu Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Sen bana bakma ilk değil bu Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu Sen bana bakma belki de en doğrusu bu Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni