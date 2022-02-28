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7/24 Dinle Haddinden Fazla

Haddinden Fazla Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar Haddinden Fazla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Yaşar Haddinden Fazla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Haddinden Fazla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Haddinden Fazla

  • Nasıl Uyuyorsun

  • Ben Ne Yangınlar Gördüm

  • Havadan Sudan

  • Ayrılık Vakti

  • Aşkımız Yeter

  • Güz Gülleri

  • Haddinden Fazla

  • Kalmayacak

  • Nakış

  • Öldüm Sahiden

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