Ebru Yaşar

Gözlerimde hayalin yağmur bulutu Senden başka bir şey için ağlamıyorum İhanetini benden gayrı herkes unuttu Eksiğim neydi başkasından bilemiyorum *** Şimdi mutlu oldu mu? Söyle dengini buldu mu? Ona da benim gibi "Sevgi nedir?" Diye sordu mu? *** O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum *** Baktığın o gözler de ihanet dolu Geç olmadan anlamanı çok istiyorum Beni vurup seni saran dikenli kolu Hançerini saplamadan gör istiyorum *** Ah Şimdi mutlu oldu mu? Söyle dengini buldu mu? Ona da benim gibi "Sevgi nedir?" Diye sordu mu? *** O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum O değil, seni ben hak ediyordum O değil, seni menfaatsiz ben seviyordum