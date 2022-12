Azar azar içimde büyüdü aşkın Şimdi ne yere göğe sığıyor Tutamadım içimde patladı aşkın Yavaş yavaş kanıma sızıyor *** Seninle olması sarılıp uyuması Göz göze bakması bile yetiyor Seninle olması sarılıp uyuması Göz göze bakması bile yetiyor *** Biz seninle ekmekle tuz gibi Yaz gününde buz gibi Sekizle dokuz gibi Ayrılamayız *** Biz seninle aynı damarda kan Bir yürekte iki can Allah biliyor ki Darılamayız *** Biz seninle ekmekle tuz gibi Yaz gününde buz gibi Sekizle dokuz gibi Ayrılamayız *** Biz seninle aynı damarda kan Bir yürekte iki can Allah biliyor ki Darılamayız *** Azar azar içimde büyüdü aşkın Şimdi ne yere göğe sığıyor Tutamadım içimde patladı aşkın Yavaş yavaş kanıma sızıyor *** Seninle olması sarılıp uyuması Göz göze bakması bile yetiyor Seninle olması sarılıp uyuması Göz göze bakması bile yetiyor *** Biz seninle ekmekle tuz gibi Yaz gününde buz gibi Sekizle dokuz gibi Ayrılamayız *** Biz seninle aynı damarda kan Bir yürekte iki can Allah biliyor ki Darılamayız *** Biz seninle ekmekle tuz gibi Yaz gününde buz gibi Sekizle dokuz gibi Ayrılamayız *** Biz seninle aynı damarda kan Bir yürekte iki can Allah biliyor ki Darılamayız *** Biz seninle ekmekle tuz gibi Yaz gününde buz gibi Sekizle dokuz gibi Ayrılamayız *** Biz seninle aynı damarda kan Bir yürekte iki can Allah biliyor ki Darılamayız