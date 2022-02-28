Arabesque II Geçmis Bize Yak Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Arabesque II Geçmis Bize Yak
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Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
***
Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin
Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin
Neler çektim sen bilirsin sen affetsen ben affetmem
Sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
***
Ağlatıp da gülenleri terk edip de gidenleri
Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem
Ağlatıp da gülenleri terk edip de gidenleri
Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem
***
Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları
Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları
Dar günde bırakanları
Sen affetsen ben affetmem sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
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Nedir bu çektiğim senden
Gönül derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor
Gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın
Gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane
Gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleciği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma
Gönül
-
Kalbimdeki tatlı sızı
Sensin bu gönlümün yazı
Bakışların öyle güzel
Öldürüyor beni nazı
***
Karda açan çiçek gibi
Çölde yağan yağmur gibi
Sevincimsin mutluluksun
Sana öyle hasretim ki
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
***
Bir yürürse bahar yürür
Çiçek yürür peşin sıra
Gülüşlerin ömre bedel
Can katıyor bu canıma
***
Ufkumdaki güneş gibi
İçimdeki nefes gibi
Ne bir heves ne bir tutku
Kara sevda benimkisi
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
-
Karadır şu bahtım kara
Sözüm kâr etmiyor yâra
Sen düşürdün beni dara
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Bilmez yar halimden bilmez
Akan gözyaşlarım silmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
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Yağmurun sesine bak
Aşka davet ediyor
Cama vuran her damla
Beni harap ediyor
***
Bu yağmur seni benden
Alıp götüren yağmur
Aşkımızı sel gibi
Silip süpüren yağmur
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar yalnızım ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
Ooofff oooffff oooffff
***
Ne zaman kapım çalsa
Sen geldin sanıyorum
Korkarım ki aşkımı
Boş yere arıyorum
***
Yine yağmur yağacak
Seni benden alacak
En acı ızdırabın
Deryasına salacak
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar üzgünüm ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
Ooofff oooffff oooffff
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