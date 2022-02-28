Ebru Yaşar

Sen Affetsen Ben Affetmem Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem *** Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin Neler çektim sen bilirsin sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem *** Ağlatıp da gülenleri terk edip de gidenleri Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem Ağlatıp da gülenleri terk edip de gidenleri Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem *** Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları Dar günde bırakanları Sen affetsen ben affetmem sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem

Gönül Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor Gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın Gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane Gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleciği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma Gönül

Gülüm Benim Kalbimdeki tatlı sızı Sensin bu gönlümün yazı Bakışların öyle güzel Öldürüyor beni nazı *** Karda açan çiçek gibi Çölde yağan yağmur gibi Sevincimsin mutluluksun Sana öyle hasretim ki *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Bir yürürse bahar yürür Çiçek yürür peşin sıra Gülüşlerin ömre bedel Can katıyor bu canıma *** Ufkumdaki güneş gibi İçimdeki nefes gibi Ne bir heves ne bir tutku Kara sevda benimkisi *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın tanrım bizi Budur inan tek dileğim

Kendim Ettim Kendim Buldum Karadır şu bahtım kara Sözüm kâr etmiyor yâra Sen düşürdün beni dara Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Bilmez yar halimden bilmez Akan gözyaşlarım silmez Bir kere yüzüme gülmez Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey