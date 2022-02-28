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7/24 Dinle Arabesque II Geçmis Bize Yak

Arabesque II Geçmis Bize Yak Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar Arabesque II Geçmis Bize Yak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Yaşar Arabesque II Geçmis Bize Yak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabesque II Geçmis Bize Yak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Arabesque II Geçmis Bize Yak

  • Sen Affetsen Ben Affetmem

  • Ben Insan Degılmıyım

  • Dertler Benım Olsun

  • Gönül

  • Gülüm Benim

  • Kendim Ettim Kendim Buldum

  • Neden Sacların Beyazlamıs Arkadas

  • Sabaha Kadar

  • Sen Affetsen Ben Affetmem

  • Senı Sevmeyen Olsun

  • Tanrım

  • Yağmur

  • Ben İnsan Değil miyim (Remix Selim Çaldıran)

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