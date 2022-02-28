Ebru Yaşar

Aşkın ateşine dağlar dayanmaz Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz Aşk bir hastalıktır tabip anlamaz Aşka yârdan başka, yârdan başka Bana senden başka çare bulunmaz *** Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş canım Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş *** Aşkın ateşine dağlar dayanmaz Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz Aşk bir hastalıktır tabip anlamaz Aşka yârdan başka, yârdan başka Bana senden başka çare bulunmaz Yârdan başka, senden başka Bana senden başka çare bulunmaz *** Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş canım Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş *** Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş canım Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş *** Geçen ömür geçip gitsin ne çıkar Aşk olmazsa insan hayattan bıkar Aşk insanı can evinden yakalar Aşka yârdan başka, yârdan Bana senden başka çare bulunmaz *** Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş canım Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş canım *** Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş canım Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş *** Seni anan benim için doğurmuş canım