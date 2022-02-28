Seni Anan Benim İçin Doğurmuş Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Seni Anan Benim İçin Doğurmuş
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Aşkın ateşine dağlar dayanmaz
Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz
Aşk bir hastalıktır tabip anlamaz
Aşka yârdan başka, yârdan başka
Bana senden başka çare bulunmaz
***
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş canım
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş
***
Aşkın ateşine dağlar dayanmaz
Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz
Aşk bir hastalıktır tabip anlamaz
Aşka yârdan başka, yârdan başka
Bana senden başka çare bulunmaz
Yârdan başka, senden başka
Bana senden başka çare bulunmaz
***
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş canım
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş
***
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş canım
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş
***
Geçen ömür geçip gitsin ne çıkar
Aşk olmazsa insan hayattan bıkar
Aşk insanı can evinden yakalar
Aşka yârdan başka, yârdan
Bana senden başka çare bulunmaz
***
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş canım
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş canım
***
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş canım
Seni anan benim için doğurmuş canım
Hamurunu benim için yoğurmuş
***
Seni anan benim için doğurmuş canım