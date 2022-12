Ebru Yaşar

Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ah sırat köprüsü Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ayın karanlık yüzü *** Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum Sessize aldım dünyayı Huzur mu kusur mu bilmiyorum *** Bensiz devam et, hadi devam et Yola devam et, düpedüz ihanet Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum *** Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ah sırat köprüsü Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü Ayın karanlık yüzü *** Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum Sessize aldım dünyayı Huzur mu kusur mu bilmiyorum *** Bensiz devam et, hadi devam et Yola devam et, düpedüz ihanet Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı Huzuru huzuru dinliyorum *** Arkanı dönme bile, hadi devam et Safkan ihanet Sessize aldım dünyayı