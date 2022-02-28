Ebru Yaşar

Sessize Aldım Şarkı Sözleri
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Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ah sırat köprüsü
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
***
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu kusur mu bilmiyorum
***
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpedüz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
***
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ah sırat köprüsü
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
***
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu kusur mu bilmiyorum
***
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpedüz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
***
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı