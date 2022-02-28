Sevenler Ölmez Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Sevenler Ölmez
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Sensizlik ölüm gibi
Ateşim sönmez
Cehennem günlerim
Bir türlü geçmez
Gözlerimden hayalin
Hatıran gitmez
Gidenler geri dönmez
Sevenler ölmez
***
Bir can borcum var o da Allah'a
Bekleyeceğim seni
Bir sonbahar daha
Gidenler dönmez adamım
Gidenler dönmez
Sevenler ölmez a canım
Sevenler ölmez
***
Yokluğunda geceler
Bir türlü geçmez
Sen dönmezsen sevgilim
Bu hasret bitmez
Gözlerimden hayalin
Hatıran gitmez
Gidenler geri dönmez
Sevenler ölmez
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Ben sana sana mahkum
Sen bana bana mahkum
Geceler yalnız çekilmiyor
Anılar aklımdan çıkmıyor
***
Anlatamam görmen lazım
Bana geri dönmen lazım
Yenik düştüm hasretine
Beni baştan sevmen lazım
***
Günlerim sensiz geçiyor
Gözlerim yine ağlıyor
Aşkıma tarifler yetmiyor
Bu gönül sensiz avunmuyor
-
Çok çektim elinden bitsin bu acı
Tükettin ömrümü daha ne kaldı
Çok çektim elinden bitsin bu acı
Tükettin ömrümü daha ne kaldı
***
Gönlümün tahtını sana vermiştim
Neden zehir ettin bana sen aşkı
Gönlümün tahtını sana vermiştim
Neden zehir ettin bana sen aşkı
***
Her zaman ızdırap verdin
Beni bir gün güldürmedin
Her zaman ızdırap verdin
Beni bir gün güldürmedin
***
Merhametin yok mu senin?
Kara vicdanlı, kara vicdanlı
Kara vicdanlı sevgilim benim
***
Merhametin yok mu senin?
Kara vicdanlı, kara vicdanlı
Kara vicdanlı sevgilim benim
***
Ben seni mutlu etmek için sevmiştim
Bana cefa edip, öldür demedim
Ben seni mutlu etmek için sevmiştim
Bana cefa edip, öldür demedim
***
Senin için şu canımı verirdim
Bir gün olsun kıymetimi bilseydin
Senin için şu canımı verirdim
Bir gün olsun kıymetimi bilseydin
***
Her zaman ızdırap verdin
Beni bir gün güldürmedin
Her zaman ızdırap verdin
Beni bir gün güldürmedin
***
Merhametin yok mu senin?
Kara vicdanlı, kara vicdanlı
Kara vicdanlı sevgilim benim
***
Merhametin yok mu senin?
Kara vicdanlı, kara vicdanlı
Kara vicdanlı sevgilim benim
***
Merhametin yok mu senin?
Kara vicdanlı, kara vicdanlı
Kara vicdanlı sevgilim benim
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