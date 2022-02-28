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7/24 Dinle Sevenler Ölmez

Sevenler Ölmez Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar Sevenler Ölmez şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Yaşar Sevenler Ölmez şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevenler Ölmez sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Sevenler Ölmez

  • Sevenler Ölmez

  • Anlatamam

  • Kara Vicdanlı

  • Bu İş Olmalı

  • Değmez

  • Gidişin Ölüm Fermanı

  • Sevmek Zamanı

  • Yanımda Kal

  • Yar

  • Yiğidim

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