Ebru Yaşar

Seviyorum Seni (İsmail Yk) Ayrılığın beni bak öldürüyor Bana nasıl kıydın bilemiyorum Her baktığım yerde hatıran saklı Senden başkasını istemiyorum Sana ben doyamadım Seni hiç unutamadım Artık dönmesen bile Beklerim seni canım *** Off off…özledim Off off… seni çok sevdim *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni seven biri var (off..) *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni bekleyen biri var *** Ayrılığın beni bak öldürüyor Bana nasıl kıydın bilemiyorum Her baktığım yerde hatıran saklı Senden başkasını istemiyorum Sana ben doyamadım Seni hiç unutamadım Artık dönmesen bile Beklerim seni canım *** Off off…özledim Off off…seni çok sevdim ** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni seven biri var (off..) *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni bekleyen biri var *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni seven biri var *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni bekleyen biri var

Beni Al Bugünüm yarın olsa, ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı, yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında *** Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al *** Biraz önce uyurken, seni koynuma aldım Dudağından öperken uykudan uyandım Sana böyle uzakken, seni bir daha sevdim Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim *** Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al *** Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar

Dön Bak Dünyaya Yalnız kaldıysan Kalkıp pencerenden bir bak Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya *** Herkes gitmişse Sakince arkana dön bir bak Dostun kalmış mı? Aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya Dön bak dünyaya Yalnız kaldıysan *** Kalkıp pencerenden bir bak Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya *** Bir sonbahar kadar yalnız Bir kış kadar savunmasız Ya da ilkbaharsan Yolun başındaysan Bir sonbahar kadar yalnız Bir kış kadar savunmasız Ya da ilkbaharsan Yolun başındaysan Asla vazgeçme! *** Kalkıp da pencerenden bir bak Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya

Gözler Anlatır Belki son defa, belki yıllardan sonra Sırlar içimde, korkarım anlatmaya Aşk alır beni, kandırır beni Küçük bi çocuk gibi *** Sen güzel kadın, hiç mi mutlu olmadın Hiç mi sevmedin, hep mi yarım kaldın Belki bilmeden, bekledin beni Beni sana kader getirdi *** İçimden geçen, senin içinden geçer mi? Nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi? Benim içimden geçen, senin içinden de geçer mi? Ama nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi? *** Sözler az kalır, çaresiz kalır Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır *** Belki son defa, belki yıllardan sonra Sırlar içimde, korkarım anlatmaya Aşk alır beni, kandırır beni Küçük bi' çocuk gibi *** İçimden geçen, senin içinden geçer mi? Nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi? Benim içimden geçen, senin içinden de geçer mi? Ama nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi? *** Sözler az kalır, çaresiz kalır Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır

Haftanın Sonu Cuma günleri valiz hazırlamak gibi Cuma günleri seninle ilkbahar gibi Ellerini alıp dokunmamak gibi Gözlerini görüp de bakmamak gibi *** Hiçbir Cumartesi günüm bi' türlü yetmedi Asla Cumartesi gece sabahla bitmedi Ben seninim, gece benim sabah benim Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim *** Haftanın sonu bi' nakarat gibi Haftanın sonu hep aynı günleri *** Pazar günleri Pazartesi alır beni Pazar günleri elimdeki balık gibi Gözlerini görürken ağlamak gibi Kıymetini giderken anlamak gibi *** Kıymetini giderken anlamak gibi *** Haftanın sonu bi' nakarat gibi Haftanın sonu hep aynı günleri

Hele Bi Gel İçinden geleni söyle kalırsa yazık olur Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur *** Bi' şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için Başından geçeni anlat, masaldır benim için *** Hele bi gel Uzaklar sana gelir Sen hele bi gel Bütün dertler bitiverir *** Hep seni bulur Uzun zor sıkıcı günler Yazık olur Hadi gel kurtar bizi *** İçinden geleni söyle kalırsa yazık olur Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur *** Bi' şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için Başından geçeni anlat, masaldır benim için *** Hele bi gel Uzaklar sana gelir Sen hele bi gel Bütün dertler bitiverir *** Hep seni bulur Uzun zor sıkıcı günler Yazık olur Hadi gel kurtar bizi *** Hele bi gel Uzaklar sana gelir Sen hele bi gel Bütün dertler bitiverir *** Hep seni bulur Uzun zor sıkıcı günler Yazık olur Hadi gel kurtar bizi *** Hele bi gel Uzaklar sana gelir Sen hele bi gel Bütün dertler bitiverir *** Hep seni bulur Uzun zor sıkıcı günler Yazık olur Hadi gel kurtar bizi