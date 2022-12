Ebru Yaşar

Ayrılığın beni bak öldürüyor Bana nasıl kıydın bilemiyorum Her baktığım yerde hatıran saklı Senden başkasını istemiyorum Sana ben doyamadım Seni hiç unutamadım Artık dönmesen bile Beklerim seni canım *** Off off…özledim Off off… seni çok sevdim *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni seven biri var (off..) *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni bekleyen biri var *** Ayrılığın beni bak öldürüyor Bana nasıl kıydın bilemiyorum Her baktığım yerde hatıran saklı Senden başkasını istemiyorum Sana ben doyamadım Seni hiç unutamadım Artık dönmesen bile Beklerim seni canım *** Off off…özledim Off off…seni çok sevdim ** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni seven biri var (off..) *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni bekleyen biri var *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni seven biri var *** Seviyorum seni yar Gözlerim sana ağlar Her şeye rağmen sevgilim Seni bekleyen biri var