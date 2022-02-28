Ebru Yaşar

Uzak mı bu kadar aramız? Bir kısacık yol topu topu Ha gayret bir çözmeyi dene Aşkın aşktır bendeki kodu *** Uzak mı bu kadar aramız? Bir kısacık yol topu topu Ha gayret bir çözmeyi dene Aşkın aşktır bendeki kodu *** Unutturma yüzünü, yak yüreğini Bırak sık dokuyup ince elemeyi İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır *** Bugün benim gibi sevdalı Yarın benim gibi deli Olursun "Söylemedi" deme Aklım başımda ah yeni, yeni *** Bugün benim gibi sevdalı Yarın benim gibi deli Olursun "Söylemedi" deme Aklım başımda ah yeni, yeni *** Unutturma yüzünü, yak yüreğini Bırak sık dokuyup ince elemeyi İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır *** Unutturma yüzünü, yak yüreğini Bırak sık dokuyup ince elemeyi *** İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır *** Unutturma yüzünü, yak yüreğini Bırak sık dokuyup ince elemeyi İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır İçimden şu zalim şüpheyi kaldır Ya sen gel ya beni yanına aldır