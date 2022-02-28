Ebru Yaşar

Adı Menekşe Şarkı Sözleri
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Uzak mı bu kadar aramız?
Bir kısacık yol topu topu
Ha gayret bir çözmeyi dene
Aşkın aşktır bendeki kodu
***
Uzak mı bu kadar aramız?
Bir kısacık yol topu topu
Ha gayret bir çözmeyi dene
Aşkın aşktır bendeki kodu
***
Unutturma yüzünü, yak yüreğini
Bırak sık dokuyup ince elemeyi
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
***
Bugün benim gibi sevdalı
Yarın benim gibi deli
Olursun "Söylemedi" deme
Aklım başımda ah yeni, yeni
***
Bugün benim gibi sevdalı
Yarın benim gibi deli
Olursun "Söylemedi" deme
Aklım başımda ah yeni, yeni
***
Unutturma yüzünü, yak yüreğini
Bırak sık dokuyup ince elemeyi
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
***
Unutturma yüzünü, yak yüreğini
Bırak sık dokuyup ince elemeyi
***
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
***
Unutturma yüzünü, yak yüreğini
Bırak sık dokuyup ince elemeyi
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni yanına aldır
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