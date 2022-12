Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar *** Bir sözüm vardır elbet Bu dünyada yaşıyorsam Bir hakkım vardır benim Ben de bir can taşıyorsam *** Bir sözüm vardır elbet Bu dünyada yaşıyorsam Bir hakkım vardır benim Ben de bir can taşıyorsam *** Herkese kısmet Bana hep nispet Yapan yapsın Giden gitsin Allah'ım sen yardım et *** Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar Kim bulmuş kaybetmiş? Kısmet bende ne arar? *** Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar Kim bulmuş kaybetmiş? Kısmet bende ne arar? *** Bir sözüm vardır elbet Bu dünyada yaşıyorsam Bir hakkım vardır benim Ben de bir can taşıyorsam *** Herkese kısmet Bana hep nispet Yapan yapsın Giden gitsin Allah'ım sen yardım et *** Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar Kim bulmuş kaybetmiş? Kısmet bende ne arar? *** Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar Kim bulmuş kaybetmiş? Kısmet bende ne arar? *** Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar Kim bulmuş kaybetmiş? Kısmet bende ne arar? *** Uzun uzun geceler yanar İçimde fırtınalar Kim bulmuş kaybetmiş? Kısmet bende ne arar?