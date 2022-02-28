Ebru Yaşar

Yapma beni böyle yalnız ortada bırakma Duramam sensiz Susma anlat içindeki kalan duygularla çözeriz belki Ağla dök içindeki kini biraz rahatla iyi gelecek Sonra bu kararsız kalbim demlenip belki yine bana dönecek *** Hayat senin, karar senin gel dersen seninim *** Yalnız uyunmaz, uyunmaz Sana sarılmadan olmaz Ne günah işledi kalbim Bilse bi' mesele kalmaz Yoluna güller koydum Lafımı kaç kere yuttum Başımı bir sana eğdim Bunları nasıl unuttun *** Yalnız uyunmaz, uyunmaz Sana sarılmadan olmaz Ne günah işledi kalbim Bilse bi' mesele kalmaz Yoluna güller koydum Lafımı kaç kere yuttum Başımı bir sana eğdim Bunları nasıl unuttun *** Hayat senin, karar senin gel dersen seninim *** Yalnız uyunmaz, uyunmaz Sana sarılmadan olmaz Ne günah işledi kalbim Bilse bi' mesele kalmaz Yoluna güller koydum Lafımı kaç kere yuttum Başımı bir sana eğdim Bunları nasıl unuttun *** Yalnız uyunmaz, uyunmaz Sana sarılmadan olmaz Ne günah işledi kalbim Bilse bi' mesele kalmaz Yoluna güller koydum Lafımı kaç kere yuttum Başımı bir sana eğdim Bunları nasıl unuttun

Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Dağıldım, döküldüm Vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben ner'de hata yaptım Bunu kim bilebilir ki? *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi *** Ben bilmem Senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşksız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi