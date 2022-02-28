Ebru Yaşar

Yarabbim Şarkı Sözleri
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Hani bir gün gülersin, iki gün ağlarsın
Hani bir an gelir, can tükenir can
Alınamam üstüme benden geçse de
Yalancı farz edip suçlu bilse de
***
Gecelerim uzun, dertlerim uzun
Dinlemedi, bir gün görüşemedik
Gecelerim uzun, dertlerim uzun
Dinlemedi, bir gün bölüşemedik
***
Yarabbim ya akıl ver
Ya verdiğini de al
Korkum yok, suç kiminse
Onu yerden yere çal
***
Yarabbim ya akıl ver
Ya verdiğini de al
Korkum yok, suç kiminse
Onu yerden yere çal
***
O "Canım" dedikçe canım yanıyo'
Bilirim aklı karışık, oyalanıyor
Hem sarıp sarmalayıp hem uzaklaşıyor
Bilemedim kalbinde taş mı taşıyor?
***
Gecelerim uzun, dertlerim uzun
Dinlemedi, bir gün görüşemedik
Gecelerim uzun, dertlerim uzun
Dinlemedi, bir gün bölüşemedik
***
Yarabbim ya akıl ver
Ya verdiğini de al
Korkum yok, suç kiminse
Onu yerden yere çal
***
Yarabbim ya akıl ver
Ya verdiğini de al
Korkum yok, suç kiminse
Onu yerden yere çal
***
Yarabbim
***
Yarabbim ya akıl ver
Ya verdiğini de al
Korkum yok, suç kiminse
Onu yerden yere çal
***
Yarabbim ya akıl ver
Ya verdiğini de al
Korkum yok, suç kiminse
Onu yerden yere çal
***
Yarabbim!