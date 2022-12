Ebru Yaşar

Hani bir gün gülersin, iki gün ağlarsın Hani bir an gelir, can tükenir can Alınamam üstüme benden geçse de Yalancı farz edip suçlu bilse de *** Gecelerim uzun, dertlerim uzun Dinlemedi, bir gün görüşemedik Gecelerim uzun, dertlerim uzun Dinlemedi, bir gün bölüşemedik *** Yarabbim ya akıl ver Ya verdiğini de al Korkum yok, suç kiminse Onu yerden yere çal *** Yarabbim ya akıl ver Ya verdiğini de al Korkum yok, suç kiminse Onu yerden yere çal *** O "Canım" dedikçe canım yanıyo' Bilirim aklı karışık, oyalanıyor Hem sarıp sarmalayıp hem uzaklaşıyor Bilemedim kalbinde taş mı taşıyor? *** Gecelerim uzun, dertlerim uzun Dinlemedi, bir gün görüşemedik Gecelerim uzun, dertlerim uzun Dinlemedi, bir gün bölüşemedik *** Yarabbim ya akıl ver Ya verdiğini de al Korkum yok, suç kiminse Onu yerden yere çal *** Yarabbim ya akıl ver Ya verdiğini de al Korkum yok, suç kiminse Onu yerden yere çal *** Yarabbim *** Yarabbim ya akıl ver Ya verdiğini de al Korkum yok, suç kiminse Onu yerden yere çal *** Yarabbim ya akıl ver Ya verdiğini de al Korkum yok, suç kiminse Onu yerden yere çal *** Yarabbim!