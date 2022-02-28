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Bu Sahilde Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar Bu Sahilde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Yaşar Bu Sahilde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Sahilde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Bu Sahilde

  • Yasaksın Bana

  • Bu Sahilde

  • Gidersen Yaşayamam

  • Sus

  • Vurulur Düşerim

  • Ateşlere Düştüm

  • Deliyim Doluyum

  • Oyalama Yorma

  • Oyna Dostum

  • Yarim İstanbulu Mesken Mi Tutdun

  • Yavaş Yavaş

  • Şans Oyunu

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