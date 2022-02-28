Ebru Yaşar

Senden önce boşa geçmiş hayatım Anladım ki sen baş tacım olacaksın Seni kader diye yazdım anlıma Bir ömür boyu koynumda uyuyacaksın *** Yeminim var ah yeminim var *** Benim sevdam sarana kadar değil Solana kadar değil, sonuna kadar Benim sevdam su damlası değil Yaz yağmuru değil, umman kadar Benim sevdam saman alevi değil Hercai aşk değil, ölene kadar *** Benim sevdam sarana kadar değil Solana kadar değil, sonuna kadar Benim sevdam su damlası değil Yaz yağmuru değil, umman kadar Benim sevdam saman alevi değil Hercai aşk değil, ölene kadar