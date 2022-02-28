Yeminim Var (remix) Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Yeminim Var (remix)
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Senden önce boşa geçmiş hayatım
Anladım ki sen baş tacım olacaksın
Seni kader diye yazdım anlıma
Bir ömür boyu koynumda uyuyacaksın
***
Yeminim var ah yeminim var
***
Benim sevdam sarana kadar değil
Solana kadar değil, sonuna kadar
Benim sevdam su damlası değil
Yaz yağmuru değil, umman kadar
Benim sevdam saman alevi değil
Hercai aşk değil, ölene kadar
***
Benim sevdam sarana kadar değil
Solana kadar değil, sonuna kadar
Benim sevdam su damlası değil
Yaz yağmuru değil, umman kadar
Benim sevdam saman alevi değil
Hercai aşk değil, ölene kadar