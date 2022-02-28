Ebru Yaşar

Yeşillenirim Şarkı Sözleri
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Hani beni çok seviyordun?
Yerlere göklere koyamıyordun?
Ben de kek gibi sana inanıp
Her gece yolunu gözlüyordum
***
Yedin be kaç senemi
Sana verdim son nefesimi
Para bile etmedi bende aşkın
Sattım sana olan hislerimi
***
O-of
***
Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim
Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim
Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim
Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim
***
Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim
Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim
Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim
Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim
***
Hani ben çok tatlıydım?
Herkesten farklıydım?
Bunların hepsi yalan dediğinde inkar ettin
Ama ben haklıydım
***
Yedin be kaç senemi
Sana verdim son nefesimi
Para bile etmedi bende aşkın
Sattım sana olan hislerimi
***
O-of
***
Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim
Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim
Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim
Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim
***
Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim
Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim
Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim
Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim
***
Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim
Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim
Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim
Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim