Ebru Yaşar

Hani beni çok seviyordun? Yerlere göklere koyamıyordun? Ben de kek gibi sana inanıp Her gece yolunu gözlüyordum *** Yedin be kaç senemi Sana verdim son nefesimi Para bile etmedi bende aşkın Sattım sana olan hislerimi *** O-of *** Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim *** Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim *** Hani ben çok tatlıydım? Herkesten farklıydım? Bunların hepsi yalan dediğinde inkar ettin Ama ben haklıydım *** Yedin be kaç senemi Sana verdim son nefesimi Para bile etmedi bende aşkın Sattım sana olan hislerimi *** O-of *** Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim *** Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim *** Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim Yeter ki düş yakamdan, kutupta bile güneşlenirim Bugün benim günüm, gönlümce gezer eğlenirim Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim