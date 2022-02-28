Seni Anan Benim İçin Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar
Seni Anan Benim İçin
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Aklımda her halin, seni çok özlüyorum
Silinmez silinmeyecek izlerin derin
Ateşe atma, yalnız bırakma
Seninle dolu bu kalbi unutma
***
Ateşe atma, yalnız bırakma
Seninle dolu bu kalbi unutma
***
Zehir oluyor geceler, inan uyuyamıyorum
Sabahlar ışık saçmıyor, şuan inan ağlıyorum
Seni çok seni çok seni çok seviyorum
Seni çok seni çok seni çok seviyorum
***
Kopamam senden, aşkımdan, sevgilimden
Bir Allah'ım var inan ki bir de sen
Ateşe atma, yalnız bırakma
Seninle dolu bu kalbi unutma
***
Ateşe atma, yalnız bırakma
Seninle dolu bu kalbi unutma
***
Zehir oluyor geceler inan uyuyamıyorum
Sabahlar ışık saçmıyor, şuan inan ağlıyorum
Seni çok seni çok seni çok seviyorum
Seni çok seni çok seni çok seviyorum
***
Zehir oluyor geceler inan uyuyamıyorum
Sabahlar ışık saçmıyor, şuan inan ağlıyorum
Seni çok seni çok seni çok seviyorum
-
Buralarda ben sensiz ağlıyorum diyorsun
Bu günlerde bitecek ağlama ne olursun
***
Buralarda ben sensiz ağlıyorum diyorsun
Bu günlerde bitecek ağlama ne olursun
***
Helalim bekleyeceğim
Seni hep seveceğim
Bir ömür boyu sana
Namusum diyeceğim
***
Helalim bekleyeceğim
Seni hep seveceğim
Seninle doğmuşum ben
Seninle öleceğim
***
Yiğit dönmez sözünden, ölürüm yar yüzünden
Sen aklıma gelince kan dökülür gözümden
***
Yiğit dönmez sözünden, ölürüm yar yüzünden
Sen aklıma gelince kan dökülür gözümden
***
Helalim bekleyeceğim
Seni hep seveceğim
Bir ömür boyu sana
Namusum diyeceğim
***
Helalim bekleyeceğim
Seni hep seveceğim
Bir ömür boyu sana
Namusum diyeceğim
***
Helalim bekleyeceğim
Seni hep seveceğim
Seninle doğmuşum ben
Seninle öleceğim
-
Sana inandım sana güvendim
Yıllarca sustum seni dinledim
Utandım senden hiç ağlamadım
Çekindim senden hiç ağlamadım
Derdimi sana anlatamadım
Aşkımı sana anlatamadım
***
Rüyalarda hep ağlasam
Islak kalsa iki gözüm
Yüzüme bir kötü basan
Yine sana üzülürüm
Yaralandım yüreğimden
***
Gülmeyecek artık yüzüm
Çekip gitsem buralardan
Çıldırmadan kara gözlüm
***
Sorma halimi delice sevdim
Sevildim sandım sana yenildim
Göremez oldum sende ne diye
Şu kapkara günler senden hediye
Tükendi ömrüm yar diye diye
Tükendi ömrüm aşk diye diye
-
Gün oldu harman oldum
Hasretinle savruldum
Senin için yandım durdum yâr, yâr
Bir vardın bir yok oldun
Dün benimdin, kimin oldun?
Kuşlar gibi kayboldun yâr, yâr
***
Kuşlar ötün gayrı
Yâr sesimi duymaz oldu vay vay
Yollar bitin gayrı
Yâr gözümde tüter oldu vay vay
Bölük bölük uykularım
Yine isyanlardayım
***
Kuşlar ötün gayrı
Yâr sesimi duymaz oldu vay vay
Yollar bitin gayrı
Yâr gözümde tüter oldu vay vay
Bölük bölük uykularım
Yine isyanlardayım
***
Dört duvar dört bir yanım
Ah zindanım ah yasağım
Hasretinle yanar canım yâr, yâr
Bir vardın bir yok oldun
Dün benimdin, kimin oldun?
Kuşlar gibi kayboldun yâr, yâr
***
Kuşlar ötün gayrı
Yâr sesimi duymaz oldu vay vay
Yollar bitin gayrı
Yâr gözümde tüter oldu vay vay
Bölük bölük uykularım
Yine isyanlardayım
***
Kuşlar ötün gayrı
Yâr sesimi duymaz oldu vay vay
Yollar bitin gayrı
-
Yine hüzün uğradı gönlümün limanına
Tutamadım kendimi, başladım ağlamaya
***
Yine hüzün uğradı gönlümün limanına
Tutamadım kendimi, başladım ağlamaya
Zoruma gidiyor, sormayın onu bana
O benim dünyamdı ufacık odamda
***
Şimdi ellerim titriyor yalnızlığın kollarında
Deli yangın başlıyor adını her andığımda
***
O beni sırtımdan vurdu
Düşmanıma gitti yâr oldu
Sormayın onu bana
O benim sebebim oldu
***
O beni sırtımdan vurdu
Düşmanıma gitti yâr oldu
Sormayın onu bana
O benim sebebim oldu
***
Yine karanlık oldu gündüzün ortasında
Uyku nedir unuttu gözlerim en sonunda
Yalanları geliyor birer birer aklıma
Ah, nasıl oldu da varamadım farkına
***
Şimdi ellerim titriyor yalnızlığın kollarında
Deli yangın başlıyor adını her andığımda
***
O beni sırtımdan vurdu
Düşmanıma gitti yâr oldu
Sormayın onu bana
O benim sebebim oldu
***
O beni sırtımdan vurdu
Düşmanıma gitti yâr oldu
Sormayın onu bana
O benim sebebim oldu
***
O beni sırtımdan vurdu
-
Geri gelmiyor giden günlerim
Boşa ağlamak ümitlerle avunmak
Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak
Uğruna kul olmak
***
Geri gelmiyor giden günlerim
Boşa ağlamak ümitlerle avunmak
Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak
Uğruna kul olmak
***
Yalan yalan yalan yalan unuttum seni
Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler
Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni
Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler
Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni
***
Yalan ölümsüz sevgiler yalan ağlayan bu gözler
Yalan söylediğim sözler yalan unuttum seni
***
Geri gelmiyor giden günlerim
Boşa ağlamak ümitlerle avunmak
Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak
Uğruna kul olmak
***
Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler
Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni
Yalan ölümsüz sevgiler yalan ağlayan bu gözler
Yalan söylediğim sözler yalan unuttum seni
***
Yalan uykusuz geceler yalan çektiğim çileler
Yalan kurduğum hayaller yalan unuttum seni
Yalan ölümsüz sevgiler yalan ağlayan bu gözler
Yalan söylediğim sözler yalan unuttum seni
***
Yalan
Yalan
Yalan
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