Ece Gürsel

Vur Kalbimden Şarkı Sözleri
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Deli gibi sevesim var
Tutkum hevesim var
Havadan sudan sebeplerle
Her gece göresim var
***
Gel benim başımı belaya sok
Gel hazırım dünden
Bu ne toz duman, aman aman
Vur hadi kalbimden
***
Yak, yak, yak
Ateşe ver beni
***
Çekilin aşk geliyor
Gerisi boş geliyor
Yana yana dön dünya
Bize hava hoş geliyor
***
Çekilin aşk geliyor
Gerisi boş geliyor
Yana yana dön dünya
Bize hava hoş geliyor
***
Deli gibi sevesim var
Tutkum hevesim var
Havadan sudan sebeplerle
Her gece göresim var
***
Gel benim başımı belaya sok
Gel hazırım dünden
Bu ne toz duman, aman aman
Vur hadi kalbimden
***
Yak, yak, yak
Ateşe ver beni
***
Çekilin aşk geliyor
Gerisi boş geliyor
Yana yana dön dünya
Bize hava hoş geliyor
***
Çekilin aşk geliyor
Gerisi boş geliyor
Yana yana dön dünya
Bize hava hoş geliyor
***
Gelsin beni bulsun
Gelsin şu anda
Her şey unutulsun
Her şey biranda
***
Çekilin aşk geliyor
Gerisi boş geliyor
Yana yana dön dünya
Bize hava hoş geliyor
***
Çekilin aşk geliyor
Gerisi boş geliyor
Yana yana dön dünya
Bize hava hoş geliyor
***
Yak, yak, yak
Ateşe ver beni