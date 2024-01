Ece Gürsel

Deli gibi sevesim var Tutkum hevesim var Havadan sudan sebeplerle Her gece göresim var *** Gel benim başımı belaya sok Gel hazırım dünden Bu ne toz duman, aman aman Vur hadi kalbimden *** Yak, yak, yak Ateşe ver beni *** Çekilin aşk geliyor Gerisi boş geliyor Yana yana dön dünya Bize hava hoş geliyor *** Çekilin aşk geliyor Gerisi boş geliyor Yana yana dön dünya Bize hava hoş geliyor *** Deli gibi sevesim var Tutkum hevesim var Havadan sudan sebeplerle Her gece göresim var *** Gel benim başımı belaya sok Gel hazırım dünden Bu ne toz duman, aman aman Vur hadi kalbimden *** Yak, yak, yak Ateşe ver beni *** Çekilin aşk geliyor Gerisi boş geliyor Yana yana dön dünya Bize hava hoş geliyor *** Çekilin aşk geliyor Gerisi boş geliyor Yana yana dön dünya Bize hava hoş geliyor *** Gelsin beni bulsun Gelsin şu anda Her şey unutulsun Her şey biranda *** Çekilin aşk geliyor Gerisi boş geliyor Yana yana dön dünya Bize hava hoş geliyor *** Çekilin aşk geliyor Gerisi boş geliyor Yana yana dön dünya Bize hava hoş geliyor *** Yak, yak, yak Ateşe ver beni