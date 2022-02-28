Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Yanımda olamasan da Sesini duyamasam da Sen benden gitmiş olsan da Seviyorum hala seviyorum *** Özlüyorum seni Bitiremedim bendeki seni *** Seninle hayatı yaşamak isterken Yalancı hayata katlandım derken Sonumu bir mezar taşı beklerken Neden acı, neden acı, neden ihanet? *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Seninle hayatı yaşamak isterken Yalancı hayata katlandım derken Sonumu bir mezar taşı beklerken Neden acı, neden acı, neden ihanet? *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın

Varamadım, doyamadım kokusuna tadına Adım adım kovaladım, bulamadım izini Salınarak, gezinerek beni deli ediyor Ölene dek, mezara dek yüreğimi yakıyor Aman Allah Ölene dek, mezara dek yüreğim yanıyor *** Bu ne kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk Varılamaz, dönülmez, gel benimle dolaş Aman Allah Ölene dek, mezara dek gel benimle dolaş *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Alışamam, değişemem, gelemedim oyuna Uzanırım, erişemem, tutamadım elini Deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor Aman Allah Ölene dek, mezara dek yine seni arıyor *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez